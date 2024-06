Consiglio Comunale, nominate quattro commissioni

Seduta di insediamento per il consiglio comunale. Nella prima riunione l’assemblea ha eletto Leonardo Ceccarelli come presidente e Deborah Baldi come vice. Ratificata anche la composizione del consiglio. Dopo la nomina ad assessori, i consiglieri Betulanti, Gamberi e Bartolini hanno lasciato il posto ai primi non eletti delle rispettive liste, ovvero Simona Capanni e Eleonora Palchetti, della lista Pd, e Francesco Rossi, della lista Pontassieve al Centro.

Da segnalare anche le dimissioni, del candidato sindaco per la lista Alternativa Comune, Simone Gori, il cui posto in consiglio viene preso da Alessandro Cresci. Nello specifico, il nuovo consiglio è composto da Leonardo Ceccarelli (presidente del Consiglio comunale), Paolo Berardinelli, Lucia Hervatin, Giulio Zanobini, Riccardo Santoni, Gabriele Masini, Simona Capanni, Eleonora Palchetti per il Pd, Giulia Selvi, Paola Veratti per la lista civica Boni Sindaco, Simone Pasquini Francesco Rossi per Pontassieve al Centro, Cecilia Cappelletti e Debora Baldi (vice presidente del consiglio Comunale) per Lega cambiAmo Pontassieve, Roberto Lauri per FdI ed Alessandro Cresci per Alternativa Comune.

Durante la seduta sono state nominate anche le varie commissioni. La prima commissione si occuperà di Affari generali; Organizzazione degli uffici e dei servizi; Personale; Bilancio; Finanze; Patrimonio; Rapporti Istituzionali; Informazione; Partecipazione e gemellaggi; Rapporti di solidarietà). La seconda di Urbanistica ed assetto del territorio; Ambiente; Lavori pubblici; Trasporti e viabilità; Traffico e parcheggi. La terza di Pubblica Istruzione; Cultura; Sport e tempo Libero; Igiene e sanità; Affari e sicurezza sociale. Mentre la quarta di Sviluppo Economico; Agricoltura e foreste; Artigianato; Attività commerciali; Attività produttive; Servizi privati; Polizia municipale.