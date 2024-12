Consiglio comunale, il Pd perde pezzi: Tammaro dà le dimissioni

"Il consigliere Tammaro lascia il consiglio comunale e il Partito Democratico perde pezzi": in attesa di capire chi subentrerà al suo posto (la surroga non è stata ancora ufficializzata), è il capo gruppo di Fare Città, Marco Monticelli, a ‘guardare’ in casa Pd lanciando al tempo stesso una serie di ‘frecciate’.

"In sedici mesi – aggiunge - questa è la seconda defezione di peso per il Pd, dopo l’uscita della consigliera Greco che ha scelto di aderire a Italia Viva per costituirne un gruppo autonomo. Il segno più evidente di una crisi interna sempre più profonda all’interno di un partito che fatica a ritrovare la propria leadership".

Per poi aggiungere: "Pur essendo una forza di opposizione, il Pd continua a dimostrarsi frammentato e incapace di porsi come una reale alternativa politica, perdendo progressivamente la fiducia dei suoi stessi esponenti. Le dimissioni di Tammaro non rappresentano solo un problema per i numeri del partito, ma sono il segnale di una crescente difficoltà a garantire unità e stabilità interna".

"Campi – conclude - necessita di un’opposizione seria e credibile, mentre il Pd si ritrova a fare i conti con divisioni sempre più evidenti, che rischiano di minarne ulteriormente il ruolo all’interno del consiglio comunale". Pier Francesco Nesti