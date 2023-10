Consegnato il progetto a Firenze: Nardella ne discuterà con Commisso

Prima della presentazione pubblica del progetto esecutivo che definirà il restyling dello stadio Franchi "è mia intenzione e desiderio vederlo insieme a Rocco Commisso e al suo staff. Il suo giudizio mi interessa molto, ci tengo moltissimo. Ritengo che su un progetto così importante la collaborazione con la Fiorentina sia assolutamente auspicabile". Lo ha spiega il sindaco di Firenze, Dario Nardella, dopo che lo studio Arup ha consegnato il lavoro. "Arup ha rispettato i tempi e questa già una prima buona notizia. In questi giorni ci saranno ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti sulla correttezza e il rispetto dei parametri di un progetto esecutivo. Io stesso avrò modo di vederlo", aggiunge.

Nei giorni scorsi il primo cittadino, per sbloccare i 55 milioni collegati al Pnrr e venuti meno al progetto ha anche scritto una lettera ai ministri Fitto, Giorgetti e Piantedosi chiedendo di "chiudere insieme la partita". Nella lettera Nardella ripercorre le tappe degli ultimi mesi che riguardano il percorso di ammodernamento dello stadio. "L’intento della lettera - ha spiegato - è collaborativo, per discutere la proposta che prevede, in stretta analogia a quanto già fatto per Venezia, l’assegnazione del contributo di 55 milioni ad altri progetti del Comune".