Conflitti in famiglia nel Valdarno? Ora c'è il mediatore a costo zero

Dalla convenzione tra la Società della Salute e l’associazione Mediamente coi Comuni di Figline, Reggello e Rignano, nasce uno spazio gratuito di ascolto e orientamento per le famiglie. Aperto a tutti i cittadini del Valdarno fiorentino, con sede nel centro sociale Il Giardino di Figline. Il Punto Info Famiglia accoglie in situazioni di conflittualità legati a momenti di transizione, difficoltà o cambiamento, come separazione, divorzio, nuclei familiari ricostituiti, allargati o con anziani. Da lunedì diventerà un costante spazio di primo ascolto su problemi familiari di carattere relazionale e comunicativo, ma permetterà anche di trovare un aiuto e sostegno tra i servizi del territorio. Sarà aperto in via Roma a Figline ogni primo lunedì del mese dalle 14,30 alle 16,30 e ogni 3° lunedì dalle 16 alle 18. Per informazioni, messaggio al 329.3926573 o mail a [email protected]. "Sarà uno spazio di ascolto e dialogo per la gestione pacifica dei conflitti e il miglioramento della qualità della vita" spiega Ana Maria Sanchez Duran, presidente di Mediamente.