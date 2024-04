Confetti, festa grande in piazza

Domani a Mercatale torna la "Festa dei confetti - Slow Food Mercato della Terra" dalle 10 alle 19 in piazza Veneto. "La festa dei confetti" è nata prima dell’ultima guerra ed era un’occasione di ritrovo per tutta la popolazione per parlare delle loro storie, dell’andamento delle loro aziende agricole, ma era anche l’occasione per fidanzarsi promettendosi in matrimonio. Il gesto era quello di far cadere in una tasca o in una borsetta un confetto. Oggi i protagonisti sono i piccoli produttori e artigiani del cibo, dove sui banchi è possibile trovare prodotti locali, freschi e stagionali. Si potrà ammirare la mostra estemporanea di artisti locali mentre l’associazione l’Arsomiglio effettuerà una proiezione fotografica del territorio. Non mancherà la musica del gruppo Oreste Carlini. Infine sarà inaugurata la restaurata piazza Tellini, dove in passato vi erano attività artigianali e anche il primo cinema.