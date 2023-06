Conducente Land Rover denunciata per interruzione di pubblico servizio a Campi

Denunciata per interruzione di pubblico servizio la conducente della Land Rover che nel maggio scorso aveva lasciato il veicolo in sosta vietata in via Veneto impedendo il passaggio del trasporto pubblico della linea 30 di Autolinee Toscane. L’autista del bus, dopo aver verificato che il passaggio era ostruito, effettuava una manovra tale da consentire il transito delle auto, accostandosi sul lato destro della strada in un tratto più largo della carreggiata, invitando i passeggeri a scendere dal mezzo e apponendo l’indicazione di "fuori servizio". La Municipale, dopo aver effettuato la rimozione del veicolo considerato che l’Autobus di linea era stato bloccato per 50 minuti, ha ritenuto opportuno inviare notizia di reato per interruzione di pubblico servizio, cagionato dalla persona che aveva parcheggiato in divieto di sosta. La signora, residente in Lombardia, si trovava a Campi occasionalmente e, secondo quanto ha riferito aveva lasciato l’ auto in sosta la sera precedente per recarsi a cena in un ristorante del centro e di non essersi resa conto del divieto.

B.B.