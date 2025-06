Concorso letterario Fiorespino, le opere vincitrici. Primo posto al tema sulla fiducia in se stessi

Con la chiusura dell’anno scolastico all’Istituto Beata Giovanna Suore Passioniste di Signa, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, si sono svolte le premiazioni del quarto concorso artistico-letterario suora Annamaria Fiorespino. Per la categoria letteraria è stata premiata la giovane dodicenne Lucrezia Gensini (in foto), con il tema: "Il potere della fiducia in se stessi", che ha sensibilizzato la giuria, e anche se tratto da un disagio giovanile, è applicabile a qualsiasi generazione.

Ecco un brano del componimento. "Guardo il mio riflesso nella specchiera, nel silenzio della mia cameretta, circondata dai ricordi dei miei primi dodici anni. Mi guardo, mi alzo sulle punte dei piedi, faccio una piroetta e continuo a scrutarmi. Vedo una ragazzina con difetti ed imperfezioni, ma solare, con pregi e qualità. Sto viaggiando alla scoperta di me stessa e questo viaggio mi porta ad esplorare i miei pensieri, le mie emozioni ed il mio corpo. Proprio quest’ultimo è un qualcosa che mi appartiene, fa parte della mia essenza, della mia esistenza. Ma spesso viene giudicato dagli altri... La società impone dei canoni che la natura non conosce. Ognuno di noi dovrebbe essere fiero delle sue diversità perchè ci rendono unici e poter vivere liberamente. Ci sono parole taglienti, che feriscono in profondità, ma io sto imparando ad ascoltare solo me stessa e ad amare quello che sono con orgoglio".