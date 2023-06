Concorso di pittura "Città di Lastra", vincono Grazia Di Napoli e Kiko Yumiko

Tempo di premi e di riconoscimenti per il 55° Concorso di pittura "Premio nazionale Città di Lastra 2023" organizzato dall’associazione Pro Lastra Enrico Caruso, guidata dal presidente Marco Dini. Dopo l’esposizione delle opere nello Spedale di Sant’Antonio, si è riunita nei giorni scorsi la commissione giudicatrice, e purtroppo per la prima volta dopo 50 anni senza la presenza dello storico presidente dell’associazione, Mario del Fante, recentemente scomparso. A comporre la commissione: il professor Ugo Barlozzetti, storico dell’arte; Marco Moretti, critico d’arte; Giulia Ballerini, direttrice del Museo Soffici; Costanza Contu, presidente del Museo Palazzo Piccolomini di Pienza; Luigi Doni, pittore; Belarghes, scultore; Fabio Braccianti, architetto e vicepresidente della Pro Lastra; Silvano Vannuzzi, pittore e segretario della commissione.

Il Premio Giovani è stato consegnato ex aequo a Matteo Cresci, Lisa Carleo e Marco Morali. Il Premio Naif è andato invece a Maria Grazia Fusi. Per il Premio Nazionale il primo posto è stato assegnato ex aequo a Grazia Di Napoli e Kido Yumiko; secondo posto a Milena Prestia; terzo a Francesco Palleschi; quarto a Stefano Martelli. Inoltre all’interno dei 116 partecipanti al concorso di pittura di quest’anno sono state assegnate dieci coppe e consegnati anche vari premi acquisto e di rappresentanza tra le opere selezionate. "La giuria – si legge nel commento finale - considerata la partecipazione attenta agli aspetti specifici della pittura, che testimoniano peraltro esperienze e linguaggi diversi, sottolinea l’importanza del Premio, in quanto rivela una sensibilità culturale nei confronti degli sviluppi della ricerca tra tradizione e invenzione".