Conclusi i lavori da 900mila euro. Ecco il nuovo collettore fognario

Sono terminati i lavori di realizzazione del nuovo collettore fognario a Incisa e Figline. L’intervento ha permesso di realizzare nuove infrastrutture fognarie per il collettamento dei reflui dell’abitato di Incisa, originariamente a scarico diretto all’impianto di depurazione di Figline. Nel dettaglio sono stati posati circa 700 metri di nuova condotta in via Roma e via Argine d’Arno e realizzata una nuova stazione di sollevamento nell’area pubblica per un investimento complessivo di 900mila euro.

L’intervento era iniziato il 20 settembre, ma si è dovuto scontrare con la storia: dopo soli 3 giorni, gli operai hanno chiamato gli esperti. Hanno chiesto – come da prassi – il loro intervento per valutare il rinvenimento di quella che da subito è sembrata un’antica via sotto la futura seconda rotatoria di Incisa. La soprintendenza ha stoppato il cantiere e si è messa a indagare. E ha fatto piuttosto velocemente: nel giro di pochi giorni, gli operai si sono rimessi all’opera. I lavori, da cronoprogramma, si sarebbero dovuti concludere entro la fine del 2024. Tra maltempo e appunto stop archeologico, c’è voluto qualche giorno in più. Ma ora sono conclusi, con l’adeguamento igienico sanitario dell’abitato e conseguentemente un beneficio importante per la qualità dell’ambiente.

Manuela Plastina