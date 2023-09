Concerto a Reggello dopo il mercatino e le passeggiate guidate

Il pratone di Vallombrosa oggi diventa il palcoscenico di un concerto in acustico: dalle 17,30 si esibiranno Dente, Clavdio, Delvento, Bianco per l’Apollo Festival di "Foresta maestra" per la valorizzazione della montagna di Firenze. Da stamani in programma passeggiate botaniche, laboratori erboristici, visite guidate all’arboreto sperimentale, mercatino di prodotti locali e incontro sulla salute grazie alle piante.