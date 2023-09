Concerti al Franchi, che big. Non solo Bruce Springsteen: attesi Vasco Rossi e Ultimo

Firenze, 9 settembre 2023 - Bruce Springsteen, Vasco Rossi e Ultimo. Sono i primi nomi per i grandi concerti allo stadio di Firenze per la prossima primavera (lavori permettendo). Il ritorno del Boss nella Città del Giglio è molto atteso dai fan che lo aspettano dall’epico concerto sotto il diluvio del 10 giugno 2012 quando lo stadio Franchi fu invaso da oltre 45mila persone. Era la seconda volta al Franchi - dopo l’altro memorabile concerto dell’8 giugno 2003 per il “The Rising tour“ - e la terza a Firenze dopo un live tutto acustico al Teatro Verdi nel maggio 1997, una ballata poetica per appena duemila persone. A maggio 2024 il ’Ragazzo nato per correre’ potrebbe tornare in Italia, nell’ambito di un tour mondiale, e fare tappa ancora una volta a Firenze. La richiesta all’Ufficio del sindaco - lì devono convogliare tutte le richieste per i grandi eventi - è stata inoltrata e Palazzo Vecchio ha dato il nullaosta. Resta però da sentire la Fiorentina che fino al 31 maggio ha in gestione lo stadio. Le tre ore e passa di grande musica con il Boss e la E Street Band non hanno ancora una data precisa: si parla dei giorni dal 27 a fine mese. Ma - appunto - niente è certo viste le condizioni di salute dell’artista che prorio nei giorni scorsi ha annullato le ultime date dei suoi concerti negli Usa in programma nel mese di settembre per potersi curare da una forma di ulcera peptica. Uno stop lo aveva fatto già a metà agosto rinviando due date a Filadelfia a causa di non meglio specificati problemi di salute. E proprio in relazione alle condizioni di salute "è inopportuno parlare del futuro" taglia corto Claudio Trotta, manager italiano del Boss.

Al Franchi sono attesi anche il Komandante Vasco Rossi (nel 2022 si era esibito alla Visarno Arena davanti a oltre 60mila fan) e il cantautore romano Ultimo (Niccolò Moriconi), idolo dei più giovani che a giugno 2022, nelle due date fiorentine aveva portato al Franchi 80mila persone. Sia per il Blasco sia per Ultimo le richieste - da parte della Prg - sono già state inoltrate al Gabinetto del sindaco: le date sono ancora in via di definizione ma i due artisti sono attesi per giugno 2024.

Ora però c’è l’incognita lavori di ristrutturazione del Franchi: nei prossimi giorni sarà pronto il progetto esecutivo di Arup (il gruppo che ha vinto il concorso di progettazione per lo stadio). Solo dopo è previsto l’incontro tra il Comune e la società di eventi Prg per mettere a punto il calendario degli eventi.