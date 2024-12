Compro oro abusivo, sequestrati undici Rolex

Ammonta a undici orologi di lusso, per un valore complessivo di oltre 210mila euro, il sequestro messo a punto dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Firenze, in collaborazione con il personale della questura di Firenze. Nell’ambito di una serie di controlli finalizzati al rispetto della disciplina antiriciclaggio, i finanzieri e i poliziotti hanno individuato un operatore economico esercente l’attività di vendita di oggetti preziosi, situato nel centro storico di Firenze, il quale operava come compro oro in modo del tutto abusivo, non essendo in possesso delle necessarie autorizzazioni. L’attività di servizio svolta dai militari del secondo Nucleo operativo metropolitano e dal personale della Divisione amministrativa e di sicurezza - Ufficio autorizzazioni di polizia - della Questura ha permesso di appurare che l’attività di compro oro veniva svolta in assenza della prevista iscrizione nell’apposito registro tenuto dall’Organismo degli agenti e mediatori (Oam), obbligatoria per tutti gli esercenti, comprese le gioiellerie, che intendono effettuare operazioni di acquisto e rivendita di oggetti preziosi usati in oro o altri metalli preziosi.

Nel corso dell’attività ispettiva sono stati rinvenuti all’interno dell’esercizio commerciale ben undici orologi di lusso, i noti e pregiati Rolex, pronti per essere immessi nel mercato in modo del tutto abusivo. Il titolare dell’esercizio commerciale, un cittadino iraniano con precedenti di polizia per il reato di ricettazione, non è stato in grado di fornire alcuna documentazione che ne attestasse la legittima provenienza. Gli orologi, dal valore di oltre 210.000 euro, sono stati sequestrati e il titolare della gioielleria è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di esercizio abusivo dell’attività di compro oro e per il reato di ricettazione.