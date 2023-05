Compleanno del monumento, chiamati gli ’artisti’

Il monumento "Il futuro e la memoria", dedicato alle vittime del nazifascismo e installato nel parco Bardo Corsi Salviati di via Gramsci, compie 25 anni. Un anniversario importante che l’amministrazione comunale ha deciso di celebrare con una iniziativa particolare, inserita nel calendario "Buongiorno ceramica", che avrà il suo clou proprio questo fine settimana. Alle 10,30 di oggi saranno chiamati a raccolta gli insegnanti del liceo artistico che collaborarono alla realizzazione dell’opera e gli ex allievi dell’allora istituto d’arte, autori delle 90 formelle che compongono l’opera. Studenti e docenti di allora sono stati contattati e invitati con una lettera da Claudia Pecchioli, vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico del Comune, e, con tutta probabilità, oggi la partecipazione sarà ampia. Il programma della mattinata prevede anche la proiezione del video progettato e realizzato dal liceo artistico utilizzando foto scattate quando le formelle furono esposte in mostra, nel 1995, e durante le fasi di costruzione dell’opera. Parteciperà all’incontro Roberto Ceccherini, autore del progetto strutturale del monumento e coordinatore di tutte le fasi di allestimento dell’opera.

Sandra Nistri