Compiti per elementari e medie. Si possono fare nei circoli Arci

I circoli del territorio aprono sempre più alla comunità per accogliere momenti di formazione, studio e inclusione. Un bell’esempio di accoglienza arriva dal Circolo Arci di Grassina: la Casa del Popolo offre uno spazio studio tutti i venerdì mattina a partire dalle 7,30 in una stanza insonorizzata, dotata di corrente e wi-fi gratuito, a pochi passi dal bar, per concedersi anche una pausa. Nelle tre settimane di chiusura della biblioteca comunale per i lavori di restyling degli infissi, la Casa del Popolo ha dato accesso libero alla sua sala studio tutte le mattine dal lunedì al sabato.

La stessa stanza ospita anche gli incontri di formazione per volontari che vogliono rendersi disponibili per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri, un modo per rispondere al cosiddetto "spaesamento linguistico"; il progetto è finanziato dalla Fondazione Marchi insieme alla Casa del Popolo. A poca distanza, il circolo Acli sempre di Grassina ha organizzato un nuovo spazio compiti, un ambiente tranquillo per i bambini della primaria seguiti da tutor speciali: altri studenti volontari. È anche un’occasione per aiutare i genitori nella comprensione e traduzione di documenti scolastici.

Anche a Impruneta i volontari propongono degli “Spazi compiti“ dedicati ai bambini delle elementari: sono ospitati dalla Casa del Popolo del capoluogo e dalla Pubblica Assistenza a Tavarnuzze. Anche in questo caso, tutto merito dei volontari.

Manuela Plastina