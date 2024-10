Compiobbi, poste chiuse per un mese. Abitanti spediti a Sieci, è polemica: "Trasporti scarsi, disagi immensi"

Da lunedì 21 ottobre l’Ufficio Postale di Compiobbi, in piazza Etrusca, chiede per lavori. Lo sportello più vicino e di riferimento per la cittadinanza sarà quello delle Sieci, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, che garantirà la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza . La riapertura è prevista non prima del 30 novembre. L’intervento si è reso necessario per migliorare l’accoglienza dei locali e dare nuovi servizi alla cittadinanza, così come previsto dal progetto "Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale", con il quale Poste Italiane renderà più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, come sottoscritto con il Comune di Fiesole in base agli accordi previsti per i territori con meno di 15 mila abitanti e che ha individuato nell’ufficio Pt di Compiobbi la realizzazione dell’unica sede che spetta al territorio fiesolano.

"La nostra Amministrazione aderisce con piacere a questo progetto - spiega l’Assessore all’innovazione Andrea Cammelli - perché, nonostante l’inevitabile disagio iniziale legato alla chiusura per i lavori, per cui chiediamo alle persone un po’ di pazienza, permetterà alle cittadine e ai cittadini della Valle dell’Arno di poter usufruire di un servizio migliore, più moderno e funzionale alle esigenze della popolazione. Nel nuovo ufficio, secondo le tempistiche stabilite a livello nazionale, si potranno infatti espletare pratiche amministrative, consentendo alle persone di non doversi spostare sino al capoluogo, portando il Comune più vicino ai cittadini".

"Si tratta sicuramente di un servizio utile e atteso dalla nostra comunità, vista la distanza dagli uffici del capoluogo, dove invece adesso dobbiamo recarci per fare tutte le pratiche del Comune di Fiesole, non essendo mai stato aperto uno sportello locale. Si raccomanda però- auspica Maurizio Landi, portavoce del comitato Cittadini Compiobbi Ellera- la massima celerità nei lavori perché in questi giorni di chiusura il disagio sarà grosso". Fra Compiobbi e Sieci ci sono poco più di due chilometri di distanza. Spostarsi fra i due paesi è però complicato, almeno con i mezzi pubblici. La tratta è infatti extraurbana e il biglietto è "mono direzionale". "Cioè significa - spiega Landi- che il titolo di viaggio non è a tempo (90 o 60 minuti come a Firenze), ma che va acquistato singolarmente, specificando la direzione dello spostamento e con un costo unitario fino a Pontassieve".

In pratica si spenderanno quindi €. 1,70 per andare e altrettanto per tornare. "Inoltre non mi risulta la vendita dei biglietti nelle tabaccherie locali. L’acquisto è quindi solo tramite App. Un sistema messo in atto da Autolinee Toscane che- conclude Landi- va a penalizzare in primo luogo gli anziani".

Difficile anche utilizzare la bicicletta, visto che al memento non ci sono piste ciclabili in sicurezza. Disagi e problemi che a Compiobbi conoscono bene. L’ufficio postale è stato infatti chiuso per oltre un mese già in passato. Anche in quella occasione gli utenti furono dirottati fra mille difficoltà a Le Sieci. "Ci auguri quindi che, visti i recenti lavori fatti, la ristrutturazione stavolta- conclude Landi- sia più breve".

Daniela Giovannetti