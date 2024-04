Compiobbi, la festa di primavera

A Compiobbi, oggi e domani si terrà la sesta edizione di "Primavera in festa", la due-giorni che la Proloco Valle dell’Arno, la Misericordia di Pontassieve - Sez. di Compiobbi e l’Associazione Punto e a Canapo, con il patrocinio del Comune di Fiesole, dedicano all’arrivo della bella stagione. Ricco e variegato come sempre il programma, con un occhio di riguardo per i bambini. In piazza Falcone e Borsellino saranno proposti corsi di cucina per grandi e piccini, mostre di pittura, la gara di torte della domenica, spettacoli musicali, il mercatino artigianale e tanto altro ancora. Letture a cura della biblioteca. Da segnalare oggi la degustazioni di vinsanti con i produttori locali e alle 19:30 l’aperitivo con musica dal vivo. Gli stand gastronomici saranno aperti a pranzo e cena e proporranno piatti con ricette stagionali preparati dai volontari della Pro Loco e della Misericordia.