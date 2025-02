Commissariato, il giallo della sede: "Struttura pronta, manca una firma"

Apparentemente i lavori sembrano conclusi ma la nuova sede del Commissariato di polizia di Sesto, in via Savonarola, ancora non è stata inaugurata. Eppure, il presidio sarebbe di fondamentale importanza anche perché, da molti anni, sono sul tappeto i disagi e i problemi ‘logistici’ dell’attuale sede di Quinto Basso come fa presente anche il consigliere di Italia Viva a Sesto Gabriele Toccafondi.

"Il nuovo commissariato di polizia a Sesto è pronto, ed è pronto da tempo – sottolinea – manca solo la data per l’apertura. Alia Multiutility, proprietaria della palazzina di piazza Savonarola, ha certificato da tempo che i lavori sono finiti non c’è però ancora la firma della locazione da parte del Ministero degli Interni tramite la Prefettura. Non capisco perché ancora la firma non sia arrivata. Dopo anni di attesa di una sede consona e adeguata, da mesi il nuovo commissariato sarebbe a disposizione. Fondamentale in questi anni è stata la volontà di Consiag e Alia che si sono rese disponibili ed hanno fatto importanti lavori alla palazzina e fondamentale è stata la richiesta dell’intero consiglio comunale, del sindaco e della giunta".

Fra l’altro la struttura, in pieno centro cittadino, potrebbe rappresentare un deterrente importante per gli episodi di microcriminalità che, negli ultimi tempi, si stanno verificando in numero preoccupante nelle aree più centrali, e non solo, con incursioni notturne in negozi ed attività (spesso con bottini miseri ma danni notevoli) oltre che in garage ed abitazioni: "La sicurezza – conclude per questo Toccafondi – è un tema drammaticamente reale ed urgente e si affronta non con slogan o urlando ma con forze dell’ordine, certezza della pena e un commissariato efficiente aiuta in questo senso. Adesso dopo tanti mesi di vana attesa è urgente attivare l’ultimo passaggio con firma ed il trasferimento".

Sandra Nistri