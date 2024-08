Comitato Figc Lnd. Mangini si ricandida: "Soldi ai club colpiti dalle nuove normative"

Paolo Mangini si ricandida alla guida del Comitato Toscana Figc-Lnd, elezioni che si svolgeranno sabato 14 settembre a Firenze con inizio alle 9 presso il Palazzo Wanny.

"In relazione al prossimo rinnovo delle cariche elettive del Comitato regionale per il quadriennio 2024-2028 - afferma Mangini - faccio presente l’intenzione di presentare la mia candidatura come presidente, anche in considerazione degli attestati di stima e gradimento che sono giunti a me personalmente e al consiglio direttivo da molte società in questi ultimi difficili anni. E’ stato un periodo pieno di sfide e difficoltà, che siamo stati in grado di affrontare e superare per la sinergia tra tutte le componenti".

Mangini quali saranno le priorità del suo programma?

"Su tutte garantire con atti concreti la sostenibilità economica delle società dilettantistiche colpite duramente dalle nuove normative sul lavoro sportivo e sul vincolo. Le nostre società rappresentano un sistema di socialità diffuso sul territorio che offre formazione sportiva e civica, che supplisce frequentemente al ruolo degli enti territoriali e statali e contribuisce insieme alla scuola e alla famiglia alla formazione dei nostri giovani".

Quali sono le tematiche da evidenziare?

"Ci rafforza l’introduzione nella carta costituzionale di un nuovo diritto, quello allo sport, e che solo le società dilettantistiche e giovanili (di ogni disciplina) possono assicurare. Il nostro impegno proseguirà come Lega nazionale dilettanti, in sinergia con la Federcalcio, continuando ad interloquire con il Governo al fine di contribuire al superamento di alcune criticità presenti nelle normative".

Ci sono dei segnali positivi?

"Un primo risultato apprezzabile, frutto di questo lavoro, è la recente introduzione del rimborso spese forfettario per i volontari, anche all’interno dello stesso comune. Proseguiremo in una forte azione propositiva tesa a modificare le attuali normative, in questo caso interne alla federazione, relative ai rapporti economici tra società professionistiche e dilettantistiche, per quanto attiene, per esempio, il premio di formazione tecnica, quello alla carriera e la diminuzione dell’età per il riconoscimento della formazione sportiva".

Quali sono i traguardi già raggiunti?

"A questo proposito vorrei ricordare la reintroduzione lo scorso anno della norma relativa al contributo di solidarietà del 3% a favore delle società dilettantistiche, riuscendo anche ad abbassare il limite di età da 12 a 10 anni. E anche l’introduzione nelle norme federali del ‘Premio di tesseramento’ in occasione dei trasferimenti in ambito dilettantistico dai 16 ai 20 anni".

In questa stagione sportiva ci sono novità?

"Quest’anno anche il campionato Allievi B Under 16 provinciale sarà oggetto di una importante riforma analoga a quella effettuata per i Giovanissimi B".