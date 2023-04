Colpo grosso al Piazzale Furto da duecentomila euro nella villa della ricca russa

FIRENZE

Un tesoro da oltre duecentomila euro. A tanto ammonta il bottino di un maxi furto avvenuto durante le vacanze pasquali in una bellissima villa nei pressi del piazzale Michelangiolo.

Evidentemente, chi è penetrato dentro la dimora da sogno, approfittando dell’assenza dei suoi proprietari, sapeva bene cosa ci avrebbe trovato.

Tipo quadri rarissimi o pezzi unici di design. Basti pensare che soltanto uno di questi, da solo, vale la bellezza di 40mila euro.

Tanta raffinatezza è da attribuirsi ai proprietari della casa di viale Michelangiolo. Lui, 43enne di origini francesi, è professore presso un’università per stranieri. La moglie, di origini russe, è ricchissima.

Assieme, gestiscono un’associazione di volontariato per russi e ucraini travolti dal conflitto in corso.

Nel lungo fine settimana appena conclusosi, in cui erano fuori città, si sarebbero perpetrato il colpo. Un colpo da professionisti, che può essere stato messo a segno soltanto da più persone, esperte e preparate, recatosi più volte sul posto per dei sopralluoghi. Sapevano, ad esempio, che per aprire le cassaforti presenti nella villa, servivano dei flessibili. E loro ce l’avevano. Sapevano anche che per portare via tutto, serviva del tempo. E loro sono entrati in azione quando sapevano di avere un ampio margine di azione proprio per l’assenza dei proprietari di casa.

Al loro rientro, lunedì sera, si sono accorti dell’ammanco e hanno dato l’allarme alla polizia. Oltre alle volanti, è intervenuta la polizia scientifica, alla ricerca di eventuali tracce della banda di ladri.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati spaccando la finestra di un bagno a piano terra.

Al momento mancherebbero all’appello gioielli e altri oggetti di alto valore.

Eventuali altri ammanchi sarebbero tuttavia ancora da quantificare.

Purtroppo, i periodi di vacanza sono anche i momenti migliori per i malintenzionati che, puntando sull’assenza dei proprietari, hanno vita facile nel loro mestiere. Ne sa qualcosa anche l’imprenditore Marco Bassilichi che, nei giorni scorsi, in sua assenza, ha pure lui ricevuti la sgradita visita dei ladri.

