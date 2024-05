Colori pronti per l’edizione “anticipata“. Brivido Bianchi: assenti alla presentazione

"Quest’anno si avvicinano sia il calcio storico che le elezioni, spero che nessuno voglia approfittarne per fare campagna elettorale col calcio in costume". Lo dice a chiare lettere Michele Pierguidi, presentando l’edizione 2024 del torneo nella cornice storica della sala Brunelleschi del Palagio di Parte Guelfa. Di certo ieri non è passata inosservata l’assenza dei Bianchi, c’erano tutti tranne loro: "Dovevano esserci – si limita a dire Pierguidi – li abbiamo aspettati". E anche chiamati: ma i cellulari risultavano spenti. Scintille già nel prepartita? Di certo, quello che Pierguidi si augura è ben altro: "Mi aspetto il meglio, intelligenza e correttezza – dice -. Le squadre sono tutte e quattro forti e preparate. Ma se vieni espulso lasci la tua squadra in inferiorità numerica e rischia di perdere. Se sei intelligente rimani in campo". E poi ci sono le novità: "Dopo le polemiche dello scorso anno, per quanto riguarda il gioco non sarà ammessa nessuna fasciatura alle mani, di nessun tipo". L’altra novità riguarda i quattro Magnifici Messeri: per sabato 1 giugno Gabriele Ceccherelli detto Zena e Gianluca Lapi, per domenica 2 giugno Alessandro Franceschi detto Ciara, e Maurizio Barni grande allenatore dei Bianchi che ha riportato la vitella in San Frediano. "Vogliono essere un omaggio a tutti i calcianti che sono scesi in campo in questi quasi cento anni di storia – spiega Pierguidi - sono quattro nomi conosciuti e amati dai rispettivi colori". E sulla sovrapposizione non voluta tra calcio storico e la partita della Fiorentina del 2: "La cosa migliore è venire prima a Santa Croce, non ascoltare il risultato, e una volta a casa vedere i Viola". Quanto ai biglietti: "Sono già quasi tutti esauriti".Sabato 1 giugno, la prima semifinale vedrà di fronte i Verdi di San Giovanni contro gli Azzurri di Santa Croce.

Domenica 2 giugno la seconda semifinale vedrà scontrarsi i Rossi di Santa Maria Novella contro i Bianchi di Santo Spirito. La finale sarà sabato 15 giugno. Tutte le partite avranno inizio alle 18: "Lo hanno chiesto i calcianti, quello di santa Croce non è un campo illuminato, c’è bisogno della luce del sole". Il corteo storico partirà alle 15,45 da piazza Santa Maria Novella e passerà da piazza della Signoria. Sarà mosso da circa 700 figuranti, 150 in più dell’anno scorso. Le partite in diretta, per tutta la regione, su Toscana TV, Canale 11 e Firenze TV, Canale 80. Diretta, in tutta Italia, su Dazn.

Maurizio Costanzo