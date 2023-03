Corteo di Firenze, i collettivi: “Cospito prigioniero politico”

Firenze, 4 marzo 2023 – Non mancano i temi politici durante il corteo di Firenze. I collettivi di sinistra e gli anarchici, riuniti in piazza D’Azeglio, sono tornati a parlare della vicenda Cospito.

“Vorremmo capire, mentre vediamo sventolare le bandiere del Pd, come si possa parlare di difesa della Costituzione, se non si smuove niente neanche davanti ad un prigioniero politico come Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre 120 giorni. Firenze Antifascita è con Alfredo Cospito e contro il 41bis, che è una tortura di stato”.

Non mancano neanche i cori come “Alfredo libero” o “Fuori Alfredo dal 41bis”.