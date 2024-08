Cocomero e pasta al ragù. San Lorenzo, scocca l’ora: "Inizia la festa di tutti"

Cocomero a volontà - ben due tonnellate - pasta al ragù, yogurt e panna. Se a Firenze dici 10 agosto, dici festa di San Lorenzo. E davanti all’omonima basilica è un tripudio di profumi e colori. La festa, con inizio alle 21, è organizzata dagli operatori del Mercato Centrale, con la collaborazione anche delle due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio Firenze.

Come da tradizione sarà anche consegnato il Leone d’oro realizzato dalla bottega artigiana di Paolo Penko: quest’anno andrà ad Andreina Mancini dell’antica pasticceria Sieni. "Questa festa non è solo un omaggio alla storia di questa città – ha affermato il presidente del Ccn di San Lorenzo Riccardo Bartoloni -. E’ un momento di coesione, collaborazione di tutta la comunità".

Per il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano "questa festa è un modo per restituire alla città un po’ di quanto ci regala ogni giorno e per esprimere l’orgoglio di chi, come noi, ha la fortuna di vivere questo quartiere così ricco di sfumature e differenze e dove nessuno è straniero", il presidente del Consorzio Mercato Centrale Massimo Manetti ha sottolineato che "la festa è storia e identità.

Storia e identità che il nostro mercato, uno spazio di relazione aperto a tutta la città e naturalmente al nostro quartiere, continuerà a portare avanti". Secondo il presidente Confesercenti Città di Firenze Santino Cannamela si tratta di una "tradizione consolidata". Da parte dell’amministrazione comunale c’è entusiasmo. "Una tradizione molto amata dalle fiorentine e dai fiorentini - ha detto la sindaca Sara Funaro - che si rinnova ogni anno con maggiore entusiasmo e partecipazione anche grazie al coinvolgimento di tante realtà del nostro territorio che ci tengo a ringraziare".

"La festa di San Lorenzo è una tradizione che vogliamo tutelare e rilanciare che si svolge in un quartiere importante e vivo della nostra città - ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini -. Puntiamo molto sulle tradizioni che intendiamo valorizzare con sempre maggiore impegno". "Sarà anche quest’anno una bella festa di San Lorenzo. Per i fiorentini è un appuntamento irrinunciabile", il commento del presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli. Tra i partner dell’iniziativa Conad Nord Ovest insieme ai soci della zona fiorentina per la fornitura delle materie prime, Mukki, Associazione Cuochi fiorentini e Unione Cuochi toscani.

Niccolò Gramigni