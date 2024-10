Cocaina nelle scarpe da ginnastica, scoperto e arrestato grazie ad un’app

Firenze, 31 ottobre 2024 – Individuato ed arrestato grazie alle segnalazioni arrivate sul portale “Youpol”, l’app realizzata dalla polizia che consente ai cittadini di segnalare, anche in forma anonima, comportamenti criminosi. E’ grazie a questo sistema che gli agenti della squadra mobile di Firenze, hanno fermato in zona Statuto un cittadino marocchino di 37 anni accusato di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

I poliziotti in borghese, nella tarda serata di ieri, 30 ottobre, hanno notato l’uomo in via Locatelli mentre si avvicinava ad un’automobile parcheggiata per cedere un involucro al conducente. Gli agenti sono immediatamente intervenuti fermando il presunto pusher in via Corridoni, trovandolo in possesso di oltre 500 euro tutti suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Durante una perquisizione a casa hanno poi trovato, nascosti all’interno di una scarpa da ginnastica, in camera da letto, oltre 20 grammi di cocaina. All’interno dell’appartamento, inoltre, i poliziotti hanno sequestrato anche diverso materiale verosimilmente utilizzato per il confezionare le dosi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e ulteriori 1600 euro. Il cittadino straniero, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato e oggi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, comparirà davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare.