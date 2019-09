Firenze, 27 settembre 2019 - Tutti in piazza per il 'Fridays for Future' ovvero la manifestazione per salvaguardare il pianeta. E stamattina gli studenti si sono ritrovati in 10mila in piazza Santa Maria Novella da dove è partito il corteo che attraverserà parte della città. Ma il numero dei partecipanti alla manifestazione sta aumentando.

Giovani universitari ma anche tanti genitori con figli piccoli seguono il corteo con cartelli che sottolineano i problemi ambientali. Un movimento che in questo venerdì manifesterà in tutto il mondo, da New York a Hong Kong, da Londra a Madrid. Un'organizzazione che si organizza e si coordina anche e soprattutto sui social network: sono migliaia i fan della pagina "Fridays For Future Firenze", che raccoglie i giovani manifestanti fiorentini e toscani.

Qualche timore per il traffico cittadino nel capoluogo toscano visti i tanti partecipanti alla manifestazione

© Riproduzione riservata