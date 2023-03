Università, classifica Qs: Firenze ha il miglior risultato nelle scienze naturali

Una lezione universitaria (foto Dire)

Firenze, 22 marzo 2023 - L’Ateneo di Firenze guadagna la migliore prestazione nella macro area Natural Sciences, dove si situa al 218esimo posto. Lo dice il ‘Qs ranking by subject 2023’, la classifica mondiale che valuta le università in base ai diversi corsi di studio. Su 54 materie censite nella classifica, gli Stati Uniti si aggiudicano 32 prime posizioni, il Regno Unito 15, le altre otto se le spartiscono la Svizzera (quattro), l’Olanda (due) e l’Italia (una). Non c’è dunque da meravigliarsi troppo se Firenze non ottiene i migliori posizionamenti.

Nella graduatoria a cura di Quacquarelli Symonds, UniFi ottiene il miglior piazzamento, dicevamo, nell’area delle scienze naturali. In Life Sciences&Medicine si colloca al 255esimo posto, mentre in Art&Humanities ottiene la 262esima posizione. Nella macro area Social Sciences &Management si piazza 378esima e in Engineering & Technology nella fascia 401-450. Guardando alle singole discipline, l’Ateneo risulta tra i top 90 al mondo negli “Studi classici e Storia antica”. Nella fascia 100-150, Unifi spicca in quattro ambiti - Storia, Agraria, Farmacia e Sociologia – mentre in quella successiva (150-200) è presente in Archeologia, Architettura, Infermieristica, Scienze della Terra, Geografia, Geologia, Geofisica, Studi politici e internazionali.

In ambito nazionale – sono 56 gli atenei esaminati dal World University Rankings by Subject, – l’Ateneo è tra le prime cinque realtà in undici settori disciplinari: è terzo ad Agraria, Geografia e Sociologia; quarto in Storia, Infermieristica, Farmacia, Scienze della Terra, Geologia, Geofisica; quinto in Scienze biologiche e Statistica.

La graduatoria del QS viene stilata sulla base del giudizio degli accademici, appartenenti a 1.594 istituzioni universitarie con sede in 161 paesi, oltre che delle aziende che hanno reclutato i laureati; altri parametri sono le citazioni ottenute dalle pubblicazioni e l’H-index.

Nel panorama italiano, sono nelle posizioni di testa, con piccoli cambiamenti rispetto al 2022, il Politecnico di Milano in Architettura e Design e in Ingegneria, la Bocconi in Economia, Marketing e Finanza, la Normale di Pisa in studi classici e la Luiss in Scienze Politiche e internazionali.