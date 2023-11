’Cittadini per Fiesole’. Raccolti 30 sacchi di rifiuti ai Bosconi

Grandi lavori di pulizia , sabato , sulla ai Bosconi, ad opera dell’associazione Cittadini per Fiesole, che ha liberato la scarpata dell’ex Petit Bois dai rifiuti abbandonati. L’intervento, inzialmente individuato in tre punti d’azione, è stato circoscritto alla prima tappa, a causa dell’ingente qualità di rifiuti presenti. "Abbiamo raccolto oltre trenta sacchi fra plastica e vetro, specie bottiglie. Inoltre abbiamo rimosso oggetti ingombranti, come un frigorifero, un cestello di lavatrice, alcune reti da letto e legno di mobilia . Purtroppo c’è ancora molta strada da fare in tema di ambiente, ma soprattutto occorre più informazione e più senso di responsabilità da parte di tutti- dice il presidente Renzo Luchi- Come CpF continueremo a promuovere iniziative come questa che sono parte essenziale del nostro progetto di città". La consigliera Gallego del Cdx segnala invece con rammarico che il tubo eternit di Pian di Mugnone è ancora non è stato ancora recuperato.