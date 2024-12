Città sostenibile e verde. Accordo con l’Università: "Piani di sviluppo comuni"

La Scandicci sostenibile nascerà con l’Università di Firenze. La sindaca Sereni ha siglato una convenzione con il Centro interdipartimentale per le energie alternative e rinnovabili dell’Ateneo fiorentino. L’obiettivo è elaborare un piano energetico comunale per contenere le emissioni e dare il via a buone pratiche anti inquinamento. A guidare il team di ricercatori che lavorerà in città è il professor Maurizio De Lucia, che è il direttore del centro universitario. Per predisporre quello che potremmo chiamare l’Ape comunale, i ricercatori universitari partiranno da un inventario base delle emissioni; successivamente, in base al monitoraggio saranno stilate anche le strategie. La sindaca Claudia Sereni: "Le convenzioni con Unifi sono uno degli atti concreti che testimoniano la nostra volontà politica di innovare in profondità gli strumenti generali del Comune, da quelli urbanistici, ai piani del verde e del benessere, sviluppando al meglio i temi della sostenibilità, della transizione energetica, allineandoci all’agenda europea 2030. Sono temi da approfondire ed applicare su misura al nostro territorio e queste convenzioni ci aiuteranno a produrre piani, che il Comune non sarebbe in grado di fare nei tempi necessari. L’Università è per noi il partner giusto con il quale iniziare un nuovo percorso di studio e pensiero anche sul nostro territorio".

Gli obiettivi sono l’ottimizzazione delle risorse e la riduzione dei consumi energetici, puntare sulle fonti energetiche rinnovabili e introdurre tecnologie ad alta efficienza e basso consumo. Di sicuro un punto di partenza sarà la mobilità sostenibile, con i collegamenti ciclabili in città e le linee di bus elettrici che porteranno i cittadini dai quartieri alla tramvia. La delibera di giunta che dà il via all’accordo con l’università ne ratifica anche il costo che sarà di 45.000 euro.

Fabrizio Morviducci