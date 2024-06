Cisto Laurino, escursioni alla scoperta del fiore

Iniziati a Pontassieve gli appuntamenti per scoprire la fioritura di Cisto Laurino. Fiore raro, che in pratica si trova solo sul nostro territorio e che rappresenta il simbolo dell’area naturale protetta di Santa Brigida. Dopo la prima escursione che si è tenuta venerdì, domenica 16 giugno è prevista una seconda uscita guidata dai gruppi escursionistici Cai, Geo ed il Crinale, con partenza alle 9,45 dal parcheggio del Santuario della Madonna del Sasso. In tutto circa tre ore di camminata con gradi di difficoltà medio.

Nel pomeriggio dalle ore 15.30 ritrovo al centro Visite dell’Anpil al Santuario ed alle 15.45 spettacolo del gruppo vincitore del concorso ’Attraverso i Suoni’, progetto per la valorizzazione dei talenti toscani under trenta nel campo della musica classica, promosso da A.Gi.Mus. e Fondazione Cr Firenze.

Il Cisto Laurino di Santa Brigida (Cistus laurifolius) deve la sua notorietà non solo al fatto di costituire un’entità rara per la flora italiana, ma anche per le leggende che nel repertorio dell’alta Val di Sieci lo vedono come simbolo espressivo di devozione. La prima fase dello studio della popolazione del cisto laurino è stata eseguita nel 2008 da Paolo Grossoni, dell’Università di Firenze.

La seconda fase di studio, conclusasi nel 2011, ha invece avuto come punti focali la stima demografica, la comprensione e lo studio delle strategie finalizzate alla conservazione della popolazione. Le analisi eseguite tendono a suffragare l’ipotesi che l’area di Santa Brigida abbia costituito, per il Cisto Laurino, una zona rifugio. Il Comune di Pontassieve ha attivato – già nel gennaio 2015 – un progetto di attuazione su base triennale, con interventi per la conservazione e l’ampliamento dell’areale di Cisto Laurino.

