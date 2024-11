Circolo Arci Le Torri, nuovo furto. Rubata la cassa del cambiamonete: "Non si vive più, abbiamo paura"

Un altro furto messo a segno all’Isolotto martedì notte. Al circolo Arci Le Torri, nell’omonima zona alle spalle del parco di Villa Vogel, qualcuno è entrato forzando una finestra e ha messo a soqquadro i locali, per poi scassinare la macchinetta cambia monete della sala giochi e fuggire con il denaro. Non è la prima volta che la casa del popolo finisce nel mirino dei ladri: un’altra sgradita visita avvenne infatti anno scorso. "Ormai non si vive più, stiamo sempre in apprensione", scuotono la testa dal circolo mentre rassegnati, di nuovo, devono pulire e mettere a posto la confusione lasciata dal delinquente. Sul caso indaga la polizia.