Firenze, cinofila in azione alle Cascine e nel Giardino della Fortezza

Firenze, 19 ottobre 2023 - Viola e Sirio ancora a segno. Grazie al loro fiuto, i due cani del nucleo cinofilo della Polizia Municipale hanno consentito il recupero di quasi 30 grammi di droga tra hashish e cocaina in due distinti interventi nel Parco delle Cascine e nel Giardino della Fortezza da Basso. Il primo intervento risale a sabato scorso. Durante un controllo in viale degli Olmi, Viola e Sirio hanno segnalato la presenza di sostanze nascoste alla base di un cespuglio. Gli agenti hanno quindi iniziato la ricerca rinvenendo prima un involucro di pellicola trasparente con 23 palline di cocaina (peso complessivo oltre 13 grammi), successivamente poco lontano un secondo involucro contenente due frammenti di hashish (oltre 7 grammi). Il secondo ritrovamento è di martedì pomeriggio, questa volta ha visto protagonista Sirio. Durante una uscita di addestramento nel Giardino della Fortezza il cane ha fiutato la presenza di droga nascosta alla base della recinzione in legno del cantiere lungo le mura della Fortezza. E anche questa volta la segnalazione ha consentito il recupero di un involucro di materiale plastico contenente un frammento di hashish del peso complessivo di oltre 19 grammi. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.