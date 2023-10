Cinema, una targa al regista Alessandro Sarti: "Per il suo impegno e amore per la nostra terra"

Una targa al regista Alessandro Sarti per il suo impegno per la cultura toscana. A consegnarla è stato direttamente il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, spiegando "arte, storia, cultura, sostenibilità sono le ragioni che hanno portato il Consiglio regionale ad assegnare il riconoscimento" e "per il suo amore per la Toscana, per conoscere il nostro passato e la sua capacità di leggere il presente". Sarti, nato e residente a Pontassieve, felice per il premio, ha commentato: "Ho cercato di far vedere le ragioni della bellezza di questa terra che non nasce oggi, ma attraverso i secoli e i personaggi illustri che hanno cercato di valorizzare questa regione unica. Apparteniamo a una realtà straordinaria, la storia ce lo insegna e a noi spetta il compito di raffigurare questa realtà attraverso il cinema". L’ultimo lavoro del regista è la commedia "Che bella storia è la vita" (2023) con un cast che vede, tra gli altri, Sandra Milo, Sergio Forconi, Roberto Caneschi.