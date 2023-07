Cinema in Manifattura Arriva Frankie Hi-Nrg

"Verba manent, ma anche la musica e il cinema non scherzano", parola di Frankie Hi-Nrg Mc. Il rapper torinese, classe 1969, che è anche un valente regista e videomaker, sarà l’ospite d’onore di Cinema in Manifattura la rassegna a ingresso gratuito che si tiene fino al 27 agosto alle 21.15 all’arena estiva nei nuovi spazi di Manifattura Tabacchi, con tantissimi film, tra titoli classici, nuove scoperte e approfondimenti tematici ed eventi a cura della Fondazione Stensen. Il primo vede protagonista Frankie Hi-Nrg Mc – al secolo Francesco Di Gesù. Il rapper che è considerato a ragione uno dei pionieri dell’hip hop italiano, sarà presente stasera all’arena estiva fiorentina per introdurre al pubblico l’anteprima del film Rheingold del pluripremiato regista Fatih Akin. Il film narra la storia vera di un rapper tedesco di origini curde ed è un’opera travolgente che mescola sapientemente vari generi, piani narrativi, stili e suggestioni, variando agilmente contesto, dal film biografico, al romanzo di formazione al thriller. Il rapper e produttore torinese ha adattato i testi delle canzoni di questo film che si svolge a metà degli anni ’80. La trama vede Giwar Hajabi passare dall’inferno di una prigione irachena alla Germania. Fatih Akin racconta la storia del rapper Xatar, dalla guerra, al ghetto, fino alle vette della musica mondiale.

In occasione dell’opening fiorentino, oltre a Frankie Hi-Nrg Mc, sarà presente (e attivo) anche l’artista MR.G che dalle 19 eseguirà il live painting della struttura dalla quale saranno proiettati i film. Abruzzese di nascita, MR.G vive e lavora a Firenze dal 2001. Le sue composizioni grafiche elaborano la vita metropolitana utilizzando uno stile colorato e fittamente dettagliato, dal sapore vagamente psichedelico.

Giovanni Ballerini