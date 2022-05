Esce di casa armato di coltello: "vogliono aggredirmi". E la convivente lo denuncia

Firenze, 22 maggio 2022 - Armato con un coltello andava in giro in bicicletta nella zona di via Rocca Tedalda. L'uomo, un 27enne straniero, in stato di alterazione dovuta, secondo quanto spiegato alla polizia, all'assunzione di stupefacenti, è stato poi denunciato dagli agenti per il possesso dell'arma e anche per detenzione a fine di spaccio di hashish e cocaina.

L'intervento della polizia, secondo quanto spiegato dalla questura, risale a domanica mattina, intorno alle 7, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato la presenza del giovane in strada che avevano notato girare in bicicletta con un coltello.

Ma a chiamare le forze dell'ordine è stata anche una giovane italiana, che è la convivente del 27enne, spiegando che l'uomo era uscito presto stamani, dando in escandescenze per un presunto abuso di stupefacenti, ed era tornato a casa sostenendo che qualcuno avrebbe voluto aggredirlo.

Rintracciato dalla polizia e perquisito, l'uomo è stato anche trovato in possesso della droga e denunciato.