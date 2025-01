Ciclista aggredito e morso da due cani

Fiesole, 20 novembre 2016 - Stava pedalando nei dintorni di Fiesole quando è stato preso di punta da due cani aggressivi e minacciosi che, fuggiti di casa oppure lasciati liberi da qualcuno, l'hanno inseguito e non gli hanno dato tregua, fino a quando non lo hanno morso ad un polpaccio. Il fatto riguarda una strada di campagna, in zona Bargellino. Verso le 10 un fiesolano trentenne stava pedalando sulla sua bicicletta, quando fra via della Cipressa e via del Fossataccio ha visto trasformarsi un momento di puro svago e di allenamento all'aria aperta in una furibonda corsa per sfuggire a due dogo argentini che lo hanno aggredito senza motivo.

Grande spavento per il ciclista che ha fatto in tempo a mettersi in salvo salendo su di un albero e, con l'aiuto di alcuni passanti, allertare il 118 e il 112. Sul posto è intervenuto un mezzo della Fratellanza popolare di Caldine. Il ciclista è stato portato al pronto soccorso di Firenze per gli accertamenti del caso e dove gli sono stati messi alcuni punti di sutura ad una gamba. Immediato l'intervento sul posto anche della polizia municipale di Fiesole. Gli agenti dopo aver seguito a debita distanza i due cani sono riusciti a rintracciarne il proprietario. Mai a Fiesole si era verificato un fatto simile. Sebbene non manchino segnalazione di cani, anche di grossa taglia, visti scorrazzare da soli sulle colline, specie nei pressi dell'Olmo, a oggi non si sono infatti registrare aggressioni ai passanti.