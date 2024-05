"Chiusura via Pisana a Scandicci per lavori Enel: traffico in tilt fino al 29 maggio"

Lavori Enel in via Pisana, 9 giorni di chiusura. Enel sta realizzando un nuovo elettrodotto in bassa tensione che attraversa l’abitato di Scandicci nella zona a cavallo con via Baccio da Montelupo. Per questo è necessario intervenire in uno dei punti più delicati in città, ossia l’intersezione con la zona del Ponte a Greve, vero snodo del traffico in direzione Firenze. Per questo fino al 29 maggio prossimo, in via Pisana, all’altezza del civico 298, ci sarà una chiusura di 40 metri. L’ordinanza del comune prevede un restringimento di carreggiata con una strettoia asimmetrica in fasi alterne e successive. Il comune ha istituito anche il senso unico alternato regolato da personale ai due estremi della chiusura.

L’intervento sicuramente porterà disagi al traffico cittadino. Su quell’area si concentrano ogni giorno migliaia di vetture che devono affrontare la strettoia del ponte a Greve. La sistemazione delle rotatorie su via Baccio da Montelupo all’altezza di via Minervini e del ponte all’Indiano ha fluidificato il traffico in quella zona, ma senza uno sfondamento da via Pestalozzi quella zona resta ancora calda per quanto riguarda code e gestione del traffico nelle ore di punta.