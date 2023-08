Chiude Monti Calzature Ora un negozio di vini?

La pandemia (prima), l’e-commerce (dopo), insieme all’aumento spropositato dei costi di gestione e a una residenza che in centro è quasi del tutto scomparsa, hanno convinto Michele Morfea, titolare dello storico Monti Calzature, aperto da più di mezzo secolo in piazza Duomo, a gettare la spugna e a liquidare tutto il magazzino per cambiare attività merceologica. "Stiamo ancora cercando di capire cosa ne sarà del nostro futuro – spiega Morfea – Purtroppo in questa zona ci sono solo B&B e noi siamo un negozio di vicinato e non per turisti. Da qui la scelta di liberarci della merce entro 2 mesi, fare dei lavori e poi aprire un locale che abbia a che fare col cibo". Nel giro di due anni Monti Calzature ha perso il 70% del fatturato, "davvero tanto" per poter andare avanti pagando un affitto importante e tre dipendenti. Da qui la decisione di chiudere definitivamente con il mondo degli accessori per dedicarsi ad altro. Forse al civico 27 di piazza Duomo potrebbe nascere una paninoteca, un’enoteca o chissà cosa: "A un certo punto ho pensato: o fallisco o mi reinvento. Certo, se il fondo fosse mio andrei avanti, ma la pigione è così alta da non consentirmelo. E da quando è scattata la febbre degli acquisti sul web sa cosa fanno i turisti? Vengono in negozio, si provano le scarpe, le fotografano, ringraziano e vanno via per poi comprarle su Amazon". Il locale che prenderà il posto di Monti (l’ennesimo in una zona già satura) dovrebbe aprire per fine anno. A.P.