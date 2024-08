Chianti, musica nella Pieve. Concerti a San Leolino

Anche per questo anno, la Comunità di San Leolino propone ’Il tempo per l’anima’, rassegna di vari appuntamenti che si tengono alla Pieve di San Leolino a Panzano in Chianti, in provincia di Firenze.

Oggi pomeriggio alle 19,30 è previsto il ‘Concerto di Ferragosto’: concerto per archi del quartetto Kairos, formato da Paolo Del Lungo e Anton Tiberiu Horvath ai violino, Maria Landolfa alla viola e Antonio Landolfa al violoncello. Saranno eseguite musiche di Boccherini, Schubert e Nielsen.

L’ingresso a tutti gli eventi, che proseguiranno fino all’8 dicembre, è libero.

Al termine del concerto, cena nel Chiostro della Pieve. L’evento, compresa la cena, sono offerti da azienda agricola Il Molino di Grace.

Quartetto Kairos nasce da un sodalizio musicale che unisce quattro musicisti toscani provenienti dall’area geografica che si estende tra Firenze e Prato.

I componenti del quartetto - la cui formazione musicale li ha portati a studiare sia in Italia che all’estero con docenti quali L. Horvath, N. Lomeiko, A. Company - affiancano all’attività cameristica quella orchestrale.

Alcuni di loro infatti sono impegnati in importanti istituzioni musicali italiane quali l’Orchestra del Maggio musicale, l’Orchestra Filarmonica del Teatro comunale di Bologna, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Camerata Strumentale di Prato, con la guida di importanti direttori d’orchestra come Z. Metha, R.Muti, D.Gatti, M.W. Chung, S.Ozawa, Y.Temirkanov, in numerosi teatri italiani ed esteri.

Il fine di questa compagine cameristica è quello di confrontarsi certamente con brani celeberrimi dedicati a questa formazione ma anche di riscoprire pagine meno note di autori come Albinoni, Rossini, Liszt e Respighi.

Il prossimo appuntamento musicale alla Pieve di San Leolino a Panzano è per il 22 settembre in occasione dell Festa di S. Eufrosino, patrono del Chianti. Alle 17,30, concerto per pianoforte a quattro mani di Matilde Graziani e Riccardo Maria Ricci. Musiche di M. Ravel, F. Schubert. Sarà inaugurata anche la mostra ’Luce del mondo, sale della terra. La persecuzione religiosa nelle storie e nei volti di giovani martiri, maestri di fede nel mondo di oggi’ a cura della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre.