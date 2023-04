"Chi ce l’ha e chi no E’ concorrenza sleale"

Riccardo Poggi è il titolare dell’Osteria La Latteria di via del Parione, in pieno centro storico, è una furia. Per lui i tavolini sono un vero e proprio miraggio. Nell’estate del 2021 è rientrato nel provvedimento che ha coinvolto sette strade e quaranta imprenditori ai quali è stata revocata la concessione di suolo pubblico per i tavolini esterni.

Da allora, ogni anno torna alla carica sperando che si trovi una soluzione a una situazione che lui definisce paradossale: "A noi è stata negata la possibilità di poter avere uno spazio esterno - le sue parole cariche di rabbia e frustrazione -. Questa per me è assolutamente un caso di concorrenza sleale perché oggi senza i tavolini è veramente dura lavorare, perdiamo circa il 70% dei clienti" aggiunge il titolare Poggi.

Che sottolinea: "Chiediamo di poter avere perlomeno dei permessi temporanei, almeno da giovedì a domenica. Credo che sia nell’interesse di tutti trovare un’alternativa al blocco totale che ci mette seriamente in difficoltà".

"Con l’epidemia causata dal Covid – aggunge – le abitudini di tutti, sia fiorentini che stranieri, sono completamente cambiate. Le persone vogliono stare sempre all’aperto, vogliono sedersi fuori. Non si torna più indietro da allora".

Poi Poggi conclude: "Per noi sarebbe importantissimo trovare una soluzione che possa permetterci di lavorare nel rispetto della città".