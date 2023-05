"Che bella la vita", anteprima con Sandra Milo

E’ annunciata Sandra Milo, stasera alla prima presentazione del film del regista Alessandro Sarti "Che bella storia la vita". L’anteprima è in programma oggi alle 21.15 al cinema Everest di San Casciano. A corredo dell’uscita del film anche un libro scritto da chi ha collaborato alla realizzazione del film come cast tecnico o artistico. Un libro pieno zeppo di aneddoti divertenti in cui ognuno dei partecipanti racconta "il suo film". Presentazione del libro oggi alle 17,30 a villa Vittoria Garden in viale Filippo Strozzi a cui parteciperà anche il presidente della regione Eugenio Giani.

Il film che vede Sandra Milo protagonista con Gene Gnocchi, racconta di un venditore di auto di San Casciano che ogni giorno ai tavolini di un bar racconta le piccole storie di cui è protagonista nel quotidiano. Ma su tutte colpirà l’attenzione la storia della vendita di tre auto ad alcuni malati ricoverati in ospedale.