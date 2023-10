Charity Luxury Dinner a favore di Ant. Serata di gala e ballo di beneficenza

Solidarietà, musica e ballo sono i protagonisti della XII edizione del Charity Luxury Dinner, l’evento di beneficenza patrocinato dal Comune di Firenze, che si terrà il 12 ottobre nel Salone dei Cinquecento per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita Bimbi in Ant, che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica. "È sempre una gioia tornare a incontrarsi nel segno della solidarietà – commenta Raffaella Pannuti (foto), presidente Fondazione Ant – Il prossimo futuro si delinea comunque preoccupante per gli enti del Terzo Settore. La crisi energetica e il progressivo innalzamento dei prezzi avranno conseguenze dirette e indirette sulla nostra attività ma il nostro lavoro non può fermarsi".

"Questa iniziativa rappresenta per Firenze uno straordinario momento di sintesi delle sue migliori eccellenze": aggiunge Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione Ant. La serata, organizzata grazie alla direzione artistica di Cristina Casamassimi, si aprirà con l’arpa di Elisabetta Stanghellini e i violini del duo Eviolins e successivamente da Krisba, formazione artistica composta da Barbara Vignali e Kriss Sorrentino che proporrà una selezione di successi italiani e internazionali. Si entrerà nel vivo con il suono delle Chiarine che accompagneranno l’ingresso del Gonfalone della città di Firenze e delle Madonne Fiorentine con l’intrattenimento di Gianmaria Vassallo, erede della tradizione degli stornelli toscani. A seguire l’Orchestra Florence Symphonietta, diretta da Grazia Rossi, il trio le Appassionante (Giorgia Villa, Mara Tanchis, Stefania Francabandiera), considerate le ambasciatrici della cultura italiana nel mondo, ma anche Yaser Ramadan, voce solista dei Killer Queen, accompagnato da Victoria Aletta, ballerina fiorentina divenuta celebre per essersi esibita il 29 aprile 2020 nella giornata internazionale della danza, in strada a Barcellona ed in pieno lockdown che, per l’occasione, sarà coreografata da Alberto Canestro. Lo spettacolo musicale, che farà da cornice al gran galà curato da Opera Catering, continuerà con il soprano Ilaria Casai e il tenore Lorenzo Martelli e con il cantautore siciliano Giovanni Caccamo che sarà accompagnato da due ballerini della Lyric Dance Company coreografati dal Maestro Alberto Canestro.

Rossella Conte