Cesario lascia Firenze: guiderà l’Umbria. Il direttore regionale Frezza come reggente

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 giugno 2024, ha deliberato la nomina dell’Ingegner Marisa Cesario a Dirigente Generale del Corpo Nazionale destinandola a svolgere le funzioni di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Regione Umbria, con decorrenza dal primo luglio 2024.

Con l’addio di Cesario, l’ingegnere Marco Frezza assume incarico di Comandante reggente di Firenze, oltre ad essere l’attuale Direttore Regionale della Toscana.

"Nel lasciare la provincia di Firenze per assumere altro incarico affidatomi, grata per lo spirito che ho trovato e che ho provato a condividere - dichiara l’ex comandante fiorentina -, desidero porgere, con queste poche ma sentite righe, un deferente saluto a tutte le persone che ho avuto la fortuna di conoscere, o almeno di incontrare, in questo seppur breve periodo di mia permanenza. Ho apprezzato la fiducia che i cittadini nutrono nei confronti dei vigili del fuoco fiorentini; una conferma dell’apprezzamento che il nostro lavoro riscuote tra la gente. Sono certa che il mio successore - conclude Marisa Cesario -, l’ingegner Marco Frezza attualmente Direttore Regionale della Toscana, saprà apprezzare e valorizzare ulteriormente questo modello di operosità".

Cesario, arrivata in via La Farina nel dicembre del 2022, è stata la prima donna alla guida dei Vigili del fuoco di Firenze. E’ entrata nei vigili del fuoco nell’anno 1990 e ha lavorato presso i comandi di Genova e Catanzaro e, prima di Firenze, ha diretto quelli di Como, Cosenza, Taranto, Modena e Bari.

Numerose le emergenze affrontate nella sua militanza, come il G8 di Genova.

E anche nell’esperienza fiorentina ha messo la propria competenza al servizio della città, non ultimo nella tragedia del cantiere di via Mariti che ha visto i vigili del fuoco impegnati per giorni e giorni nelle ricerche dei corpi e nel congelamento dello stato dei luoghi ai fini delle indagini.

