Cerca di mettere in moto il pullman di At, ma non parte: rubati dal serbatoio 150 litri di gasolio

Dicomano (Firenze), 21 ottobre 2024 – Una refurtiva particolare: ignoti hanno rubato 150 litri di gasolio a un pullman di Autolinee Toscana a Dicomano (Firenze). L’episodio risale a giovedì scorso e At rende noto che presenterà denuncia. Il mezzo è stato assalito mentre era in sosta notturna in un parcheggio in località Borghetto. Giovedì mattina, ricostruisce l'azienda di trasporti, il conducente, che si accingeva a cominciare il servizio di trasporto pubblico locale, ha notato la forzatura e rottura del bocchettone della benzina, poi, acceso il motore, ha notato dal quadro che il serbatoio era vuoto. Al bus erano stati quindi sottratti predato 150 litri di gasolio tanto da essere inutilizzabile per la partenza immediata, poi, rifatto il pieno, il servizio è partito con un ritardo nella «partenza di 10 minuti».