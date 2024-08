Cerbiatto investito e ferito: lo salva una coppia di fiorentini

Firenze, 23 agosto 2024 - La mamma, proprio come quella di Bambi, sicuramente lo aveva avvertito dei pericoli che corrono tutte le creature della foresta, specie le più indifese come lui. Il cerbiatto però, per motivi non chiari, è finito lungo una strada di passaggio e un automobilista lo ha investito lasciandolo lungo via Virginio nei pressi di Ginestra Fiorentina. L'episodio è avvenuto il 13 agosto, intorno alle 21.30.

Fortunatamente il piccolo animale è stato trovato da una coppia di fiorentini Vanni Bacci ed Eleonora Nelli che, al rientro delle vacanze in Grecia, passavano di lì. "Eravamo appena scesi dall'aereo e, dopo aver preso la nostra Lillì dalla pensione per cani a Montespertoli, eravamo lungo la strada che ci avrebbe portati alla Fipili" raccontano. Erano quindi in auto quando a un certo punto, proprio nei pressi di una curva, hanno visto Bambi a terra. Non ci hanno pensato due volte. Si sono fermati e, utilizzando i cellulari per fare luce, hanno cercato di far rallentare i veicoli e, allo stesso tempo, di contattare i soccorsi.

"Abbiamo chiamato il 112 ma non conoscevamo la nostra posizione esatta. Loro in una manciata di secondi sono riusciti a rintracciare dove eravamo e ci hanno messo in contatto con i vigli del fuoco di competenza e quindi con la Asl di Firenze. I soccorsi sono arrivati in 35 minuti" sottolineano Vanni ed Eleonora che ringraziano tutte le persone che, come loro, si sono attivate. "Anche una famiglia si è fermata e ci ha aiutati a rallentare il traffico. Sono stati molto gentili. Noi, quando abbiamo visto il cerbiatto a terra, non ci abbiamo pensato due volte. Era immobile, nei pressi di una curva. Un punto molto pericoloso per lui e per gli automobilisti".