“Cèramica“ si prepara a festeggiare

Invadere il centro con espositori provenienti da tutta Italia. Ma anche dal mondo. E’ l’obiettivo dell’amministrazione comunale: la macchina organizzativa si sta già mettendo in moto in vista della prossima edizione di Cèramica. Artigianato di pregio, maestri al tornio, mostre ed intrattenimento. Sulla scia dell’esperienza del 2021, anche a causa dell’emergenza sanitaria, il format tradizionale è stato rivisto per l’estate che verrà: il calendario eventi non sarà concentrato tutto in un unico fine settimana ma anche per il 2022 sarà riproposto sotto forma di Cèramica OFF, un festival diffuso della ceramica. Montelupo si trasforma in città cantiere, spazio di creatività e partecipazione collettiva alla produzione della cultura contemporanea. Primo appuntamento, quello del 25 e 26 giugno, con la mostra mercato per la quale è stato pubblicato in questi giorni un avviso pubblico. Si cercano operatori ceramisti che possano dare il proprio contributo alla manifestazione. C’è tempo fino al 29 aprile per presentare la domanda. La mostra si terrà il 25 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23 e il 26 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 (con possibilità di prolungare fino alle 23, secondo disponibilità dei partecipanti). Saranno ammessi alla partecipazione solo ceramisti dotati di partita Iva.

La quota di partecipazione alla mostra mercato, quale contributo alla copertura delle spese organizzative, è 40 euro per ogni espositore e comprende connessione elettrica, la fornitura di energia elettrica e la stampa di un pannello identificativo con nome o logo e città di provenienza. Adesione gratuita per gli espositori che effettueranno dimostrazioni e lavorazioni ceramiche all’interno del proprio spazio espositivo. "Nel corso dell’ultimo anno - spiega Aglaia Viviani, assessore alla cultura di Montelupo - la Strada della ceramica ha organizzato diversi mercati dedicati alla ceramica con un ottimo successo di pubblico. Segnale, questo, di un rinnovato interesse attorno alla manifattura ceramica, nelle sue fogge più tradizionali e in quelle sperimentali. Da qui l’idea di avviare la nostra programmazione estiva con una mostra mercato che porti a Montelupo il meglio della produzione nazionale e internazionale. Negli ultimi anni ci siamo qualificati sempre più come piazza di eccellenza. Forti di questo ruolo intraprendiamo una nuova avventura, grazie alla proposta e all’impegno dei nostri ceramisti".

Y.C.