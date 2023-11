Centri di raccolta per aiutare gli alluvionati. Contribuire si può: ecco come

Firenze, 7 novembre 2023 – Gli effetti dell’alluvione si vedono ancora nelle città e nelle strade più colpite dal dramma dei giorni scorsi. Per questo sono in corso in tutta la Toscana centri di raccolta per i beni di prima necessità, stivali, pale e secchi. Un'incredibile risposta di grande solidarietà con le associazioni di volontariato della Regione Toscana, gruppi e singoli cittadini.

"Tanti si sono recati anche nelle zone colpite per aiutare, in questo caso, oltre all'abbigliamento necessario, è possibile rivolgersi ai singoli Comuni per essere coordinati dai volontari locali su dove intervenire”, spiega il presidente Giani sui social, invitando gli utenti a commentare dando indicazioni su dove rivolgersi.

I centri aperti a Campi Bisenzio

Parcheggio Hidron Via Barberinese, la raccolta è DENTRO la struttura all'entrata principale a sinistra, poi sulla destra c'è l'entrata;

Misericordia Via Saffi a Campi Bisenzio solo cibo e acqua;

Parrocchia San Lorenzo per abiti e coperte dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19

Circolo il Gorinello Via del Santo 3;

EX GKN Via Fratelli Cervi 1 a Campi Bisenzio,

Via Castronella 152 (direzione San Giorgio) a Campi Bisenzio contattare Sara Stopponi;

San Piero a Ponti, in via della Crescia 60 e zona UCL ponte di maccione in via Lucchese, c'è uno stand per la distribuzione di generi alimentari e acqua;

Raccolta privata Giada Christian Fabeni in Via Guido Mammoli 94, ha bisogno di scatolame come tonno e sughi pronti, contenitori monouso per pasti caldi;

Via Garcia Lorca 15, palestra scuola Garibaldi con priorità al cibo in scatola e prodotti per igiene personale, scatolame e cibo per animali;

Spazio Reale a San Donnino sono pieni, chiamate prima di portare il necessario;

B Side Sporting Club raccoglie abiti e generi alimentari;

Circolo la Fogliaia a Calenzano;

Circolo la Costituzione a Sesto;

Villa Fiorita a Prato;

Caterina Tacconi per la zona di Firenze Sud;

Letizia Castaldo via Lorenzo Bartolini 7 Rosso a Firenze;

Circolo Sant'Angelo hanno bisogno di scatole di cartone per smistare la raccolta;

Area ex longinotti a Campi;

AUSER di Sesto Fiorentino hanno bisogno di pollo, brodo, minestra, scatolame con pomodoro, verdure fresche e gelo, legumi, pasta corta, riso, pane, olio, frutta (durante la donazione dire che sono per il DSE Toscana);

Centro di raccolta Come una volta in via IV Novembre 10/12, Olmi, Pistoia contattare 3755055861 e raccolgono latte, pasta, sughi, acqua e generi di prima necessità;

Circolo Arci Quinto Martini in Via Montalese 338 Maliseti contattare Martina 3405352345;

Circolo Mario Tronci in via del Leone 25 San Giorgio a Colonica;

Circolo Borgo Nuovo in via Lorenzo del Prato 17 San Paolo;

Croce Rossa Italiana Comitato di Prato Via del Cilianuzzo 79 ricevono generi alimentari e acqua contattare 0574693815;

Davide Facchini in Via Lavezzola 7 riceve faretti per illuminazione, detergenti e stivali di gomma per essere consegnato a Campi Bisenzio giorno 6/11 partenza alle 9:00;

Zona Valdarno al concessionario Norauto di Terranova Bracciolini.

Zone di raccolta a Prato