Centri estivi per bambini Dieci proposte per tutti i gusti

Per i ragazzi di Impruneta, ci sono ben dieci proposte di centri estivi, tutte iniziative che sono state co-progettate da Comune e associazioni appositamente per la fascia 3-14 anni, e aperte anche a bimbi residenti in altri Comuni. Alla scuola San Lorenzo Le Rose dureranno dal 12 giugno al 28 luglio, e riguardano bambini dai 3 agli 11 anni. Poi ci sarà il Respect Camp, dal 26 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all’8 settembre, che coinvolge ragazzi tra i 3 e i 12 anni alla Fondazione Amore e Libertà.

Si chiama "All’avventura nel bosco" quello che dal 3 al 14 luglio accoglierà la fascia 3-11 anni al Parco Sant’Antonio. Mentre la Casa del Popolo di Impruneta invita i bimbi al Piattello green dal 19 al 30 giugno. Centro estivo anche alla Zodiac della Rari Nantes per i 6-13 anni, fino all’8 settembre. "A Giro per il mondo" è la proposta dal 12 giugno al 7 luglio dell’associazione Guafa Baruffi (6-13 anni). E ancora, il Gruppo giovani Tavarnuzze organizza il Grest 2023 dal 12 al 23 giugno. Nello stesso periodo, sport con Asd Okami a Cascine del Riccio, mentre dal 26 giugno al 14 luglio arte, sport e ambiente alla primaria Sturiale. CosmoRose per piccoli viaggiatori è la proposta da 3 a 14 anni della cooperativa Le Rose.