Cene in piazza, sfide e cortei. Giostra della stella, è tutto pronto

Torna per la sua 45° edizione il Palio delle Contrade – Giostra della Stella, con un salto indietro nel Rinascimento e una città che si mobilita per una tradizione sentita e attesa. Sarà anche quest’anno una gara a tre tra le contrade della Cavallo, Mulino e Torre, dopo l’uscita di scena dell’Alfiere anche dalla sola giostra, in una frattura ormai decennale che nessuno riesce a rimarginare.

"È sempre una grande emozione quando Bagno a Ripoli si prepara a rivivere la magia del Palio – commenta Antonio Arcangeli, alla sua seconda edizione da presidente dell’associazione -. I giochi e la giostra sono solo l’atto finale di un lungo lavoro di squadra che vede impiegati i contradaioli durante l’anno, testimoniando la funzione aggregativa del Palio".

Si parte ufficialmente questa sera con la tradizionale cena collettiva ospitata a I’Barroccio ai Ponti (chiosco estivo gestito dai volontari del Palio).

Durante la serata sarà svelato il drappellone che andrà in premio alla contrada vincitrice: quest’anno è stato realizzato dall’artista fiorentina Lucia Vannozzi. Appuntamento a tavola alle 20,30. Domani dalle 21 si svolgerà la "Provaccia", sessione di qualifica tra cavalieri per aggiudicarsi i posti a disposizione per la giostra di domenica: Guido Gentili, avendo vinto la giostra 2023, entra di diritto nella gara.

Gli altri sono Lorenzo Desimone, Maurizio Frulio, Alessandro Ugolini e gli esordienti sul campo ripolese Manuel Salamone e Federico Santi.

La giornata di domenica si aprirà alle 15 con il concentramento degli atleti di ciascuna contrada e la benedizione del Palio.

Dalle 15,30 al via le sfide: la corsa con l’uovo, con i sacchi, con i cerchi e i barrocci e poi il tiro alla fune. Andranno a sommarsi al punteggio della Giostra in programma la sera dopo il grande corteo storico in abiti rinascimentali che dalle 20.30 accompagnerà il pubblico a prendere posto all’"anello" dei giardini Campeggi.

Al termine dei conteggi della corsa a cavallo e delle gare pomeridiane, verrà proclamata la Contrada vincente che si aggiudicherà il drappellone. Sarà una prima volta anche per il neosindaco Francesco Pignotti, chiamato a fare da Podestà dell’evento. Info: www.giostradellastella.it.