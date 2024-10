C’è l’allerta meteo. Tra Faenza e Marradi oggi niente treni

Non c’è pace per la ferrovia Faentina. Ci si mette anche il maltempo. Oggi infatti la circolazione ferroviaria fra Faenza e Marradi, sarà sospesa a seguito dell’allerta arancione diramata per quell’area.

La riattivazione del servizio è prevista ad allerta meteo rientrata e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI.

Previste corse con bus tra Marradi e Faenza con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di RFI e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia.