C’è il Rap Florence Festival Alla scoperta di nuovi talenti

di Giovanni Ballerini

Per i giovani amanti delle rime taglienti e del ritmo a perdifiato è da non perdere l’appuntamento con il Rap Florence Festival, un’opportunità unica per scoprire e sostenere i talenti della nuova scena rap fiorentina. L’evento, nato grazie alla collaborazione di Nozze di Figaro, si svolgerà domani dalle 21,30 allo spazio Ultravox all’Anfiteatro delle Cascine e sarà a ingresso libero. Sul palco alcuni fra i migliori nuovi artefici della scena hip hop cittadina e non solo.

La lineup è composta dal rapper classe ‘98 Michael-Perez, fresco della nuova uscita con "A cena con Giuda" e che ama definire il suo modo di rappare diretto, lo stesso modo in cui si rapporta alle persone e alla musica.

Spazio anche a Filippo Balestri, in arte Filtro, classe ’90, il rapper e writer fiorentino cresciuto nei quartieri popolari di Rovezzano a Firenze Sud, che ha da poco pubblicato l’ultimo album "Emergenza". Julio Delafuente & Lenni saranno per l’occasione accompagnati da TRZ, il rapper valdarnese Zuri, classe 1997, presenta la sua ultima creazione "Sahara", mentre Oh Dam darà modo al pubblico di appassionarsi al suo talento nel free style.

Ad aprire la serata saranno (Farfalle) in apertura, Salvo, che proprrà lasua hit "Eterno secondo" e dj Peg, che renderanno l’evento ancora più ricco di energia, ritmo e strofe dalla coinvolgente adrenalina.