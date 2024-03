Cave, sforamento al 5% solo per pochi La Regione Toscana annuncia una variante al piano cave che permetterà lo sforamento del 5% del tetto massimo solo in casi eccezionali, come opere pubbliche, previa valutazione. L'assessore all'Urbanistica chiarisce che poche imprese, non solo legate al marmo di Carrara, potrebbero essere coinvolte, garantendo equilibrio tra lavoro e ambiente.